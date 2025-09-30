コスプレーヤーえなこ（31）が29日、インスタグラムを更新。東京ゲームショウ2025で「モンスターハンターアウトランダーズ」冒険者・ミドリにふんした姿を披露した。えなこは「『モンスターハンターアウトランダーズ』冒険者・ミドリTGSで撮影した動画をYouTube用に編集してます」とコメントし、その姿を投稿した。えなこは大きくデコルテの開いた、着物を思わせるファンタジー風の衣装を着用。白い素肌の引き立つりりしい姿を見