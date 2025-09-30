?悪魔仮面?ことケンドー・カシンが実りの秋を迎え、忙しい近況を報告した。９月下旬、青森から電話取材に応じたカシンは開口一番「もう本当に、ロジャーもロッシーも裕之も、誰も信じられない…」と意味不明な言葉を口にする。その上で「（自身の畑で栽培している）果物は順調ですよ。今の藤田さんみたいな感じです」と突然、盟友の?野獣?藤田和之の名を出す。そして「今の藤田さんは、去年のように今年があり、今年のように来年