年末は総力戦だ！総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）を終え、榊原信行ＣＥＯ（６１）がインタビューに応じ、今後の展望を語った。ＲＩＺＩＮライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ（３６＝ブラジル）と同フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２４＝キルギス）の強さが際立つ結果に。ここから流れは、大みそかのさいたまスーパーアリーナ大会に向けて一気に加速することにな