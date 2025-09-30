２年連続２１度目のリーグ制覇を果たしたソフトバンクはハードな９連戦を終え、２９日に帰福。空港でファンから盛大な出迎えを受けた。移動日とはいえ、ナインにとってはつかの間の休日。だが、この先へ向けた準備は進んでいる。この日、倉野信次投手コーチ（５１）はみずほペイペイドームでの投手練習を見守り、今後の投手運用について説明。「ここからはＣＳのメンバー争いになると伝えるつもりです」。倉野コーチはハッキリ