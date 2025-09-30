広島・新井貴浩監督（４８）が来季も指揮を取ることが決まった。３年目の今季は、９月までＶ争いやＣＳ争いをした昨季とは一転、球宴前に早々とＶ争いから脱落した。７月９日を最後に勝率５割を一度も上回ることなく低迷し、すでに５位以下も確定。借金２の４位だった昨季から、数字上でも大きく成績を落とした想定外の失速は、いかにして起きたのか。低迷を振り返る上で触れざるを得ないのが、７月だ。４勝１６敗３分けの大失