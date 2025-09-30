【モデルプレス＝2025/09/30】テレビ東京では、2026年1月12日より「ドラマプレミア23」枠にて「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜よる11時6分〜）を放送。主演を赤楚衛ニ、ヒロインをカン・ヘウォンが務めることがわかった。【写真】赤楚衛二・坂口健太郎・伊藤健太郎ら豪華集結◆「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」放送決定2021年にスタートした「ドラマプレミア23」では、復讐や