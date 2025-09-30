研修の目的は、当然ながら仕事を教えて早く戦力になってもらうこと。しかし教える人の技量によっては新人が育たないこともある。投稿を寄せた50代女性は、派遣先のコールセンターでの出来事を明かす。女性が「問題がある」と感じたのは、座学を終えた4日目、スタッフからの電話を受けるロールプレイングでのことだった。（文：長田コウ）「今はどう辞めるか真剣に思案中です」研修では、複数のパソコン画面から必要な情報を探し出