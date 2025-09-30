森川葵が主演するドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）が、今夜21時放送の最終話を前にクランクアップを迎えた。【写真】森川葵、『スティンガース』共演の志田彩良が描いた似顔絵ににっこり「めっちゃ似てる」「そっくりやなw」本作は、日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快