ひき逃げなどの疑いでトラック運転手の男が逮捕されました。男は29日、福岡市博多区で大型トラックを運転中女性をひいて死亡させ、逃走したとみられています。ひき逃げや過失運転致死の疑いで逮捕されたのは佐賀県伊万里市のトラック運転手・川崎勝容疑者（47）です。警察によりますと川崎容疑者は29日午前6時前、福岡市博多区吉塚本町で大型トラックを運転中、横断歩道を歩いていた女性をひいたにも関わらず、救護せずに逃走した