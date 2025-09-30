フィギュアスケート女子で、２０１８年のＧＰファイナル女王・紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車＝が２９日、アイスダンス挑戦を発表した。今年のアジア大会銅メダルの西山真瑚（しんご、２３）＝オリエンタルバイオ＝と新カップルを結成し、シングルとの二刀流で活動する。右足首のケガでシングルでの２６年ミラノ・コルティナ五輪出場は絶望的となっていたが、新たな挑戦で可能性が再燃。「どのチャンスもつかめるように努力して