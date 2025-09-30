長嶋茂雄さん（享年８９）はグラウンド上はもちろん、グラウンド外でも絵になる男だ。監督時代を取材した軍司敦史カメラマンが、過熱するミスター撮影合戦の秘話を明かした。まずい。焦った。室内練習場を出た長嶋監督が、駐車場の隅に置いてある黄色い自転車へ向かって歩き始めた。背番号３が復活し、朝から晩までミスターの一挙手一投足を追いかけた２０００年の宮崎キャンプ。豊富な話題の中で、３番のお披露目とともにカメ