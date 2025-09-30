人気アニメ「ドラえもん」の声などで知られ、昨年９月２９日に９０歳で亡くなった声優の大山のぶ代（おおやま・のぶよ本名・山下羨代＝やました・のぶよ）さんを偲（しの）ぶ会が２９日、都内で行われ、参列した約２５０人が白菊を手向けた。祭壇は、大山さんが好きだった紫（カーネーション、トルコキキョウ）と白（コチョウラン、スプレーマムなど４種）の約８０００本の花。会場には大山さんが出演した作品にまつわる台本