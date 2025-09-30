俳優の赤楚衛二（３１）が、テレビ東京系連続ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（来年１月１２日スタート、月曜・後１１時６分）に主演することが２９日、分かった。ヒロインは元ＩＺ＊ＯＮＥで、韓国で女優としても活躍中のカン・ヘウォン（２６）が務める。小料理店でバイトする大河（赤楚）と、韓国からの留学生で大学院に通うリン（ヘウォン）が出会い、惹（ひ）かれていくピュアなラブストーリ