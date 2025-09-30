巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。第９回は元広島、巨人の川口和久さん（６６）だ。広島時代には「巨人キラー」として球団最多の通算３３勝。ＦＡで移籍した巨人ではリリーフに転向し、１９９６年の「メークドラマ」を完結させる胴上げ投手にもなった。幼少期から大ファンで、巨人在籍時の監督だった長嶋茂雄さんとの思い出や、引退寸前からの復活劇まで「喜怒哀楽」の記憶を掘り起こした。