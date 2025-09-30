ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年生の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）が２９日、シンガポールの名門コース、セントーサＧＣで３０日に行われる「Ｃｒｙｐｔｏ×ＡＩゴルフトーナメント」に出場するため、成田空港を出発し、同日、現地に到着した。「ＡＩなど難しいことはよくわかりませんが、世界初の試みというトーナメントで招待選手としてシンガポールの名門コースでプレー