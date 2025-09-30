◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）夢の扉に手をかけている。日本競馬の悲願、凱旋門賞に挑むビザンチンドリーム。前哨戦のフォワ賞を完勝。４歳になった今年は海外Ｇ２・２勝、天皇賞・春で２着と着実に力をつけた。坂口調教師は「メンバーがそろっているなかで勝てたのは大きい」と胸を張る。成長を示した一戦だ。出遅れても、中団につけ冷静に追走。直線で進路が開いてか