◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）世界最高峰のＧ１、第１０４回凱旋門賞（１０月５日・日本時間２３時５分発走、仏パリロンシャン競馬場）に、今年の日本ダービー馬のクロワデュノールを送り込むクラブ法人「サンデーレーシング」の吉田俊介代表（５１）がインタビューに応じた。ノーザンファームの副代表も務め、ビザンチンドリーム、アロヒアリイと生産馬３頭での挑戦。日