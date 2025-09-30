ＡＢＣテレビは３０日、「探偵！ナイトスクープ」（金曜・後１１時１７分）の新探偵に決まった漫才コンビ「バッテリィズ」のエースの初登場回が１０月３日に。また、令和ロマンの松井ケムリが１０月１０日決まったことを発表した。万雷の拍手で迎えられたエースは、「ほんとに子どものころから番組を見ていたので、Ｍ―１の決勝に行った時よりうれしかったです」と選ばれた時の感想を満面の笑みで明かした。また、生まれる前か