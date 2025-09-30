ミキハウスの高橋優貴投手（２８）が６回１／３を無失点と力投し、公式戦初白星をつかんだ。１点リードの７回１死一、二塁で左足がつり「チームに迷惑をかける」と無念の降板。ベンチで勝利を祈った。２年連続で日本選手権出場が決定。昨年まで巨人に在籍した左腕は「みんなに助けられた。勝ててほっとした」と目を潤ませた。８回から登板した桜井俊貴投手（３１）は巨人時代からの先輩。２回無失点で試合を締めた。予選で２勝