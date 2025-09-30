日本時間１０月１日からスタートする米大リーグのワイルドカードシリーズ（２戦先勝）第１戦の先発投手がドジャースを除く７球団で次のように発表となった。（カッコ内は今季勝敗）ガーディアンズ＝ウィリアムズ（１２―５）タイガース＝スクバル（１３―６）カブス＝ボイド（１４―８）パドレス＝ピベッタ（１３―５）ヤンキース＝フリード（１９―５）レッドソックス＝クロシェット（１８―５）ドジャース＝未発