元女優・堀北真希さんの妹でモデルのＮＡＮＡＭＩが海外でのオフショットを披露した。２９日までに、タイ・バンコクからインスタグラム投稿。「たくさん歩いた身体に沁みた紅茶お肉ｌｏｖｅｒなので、しっかりタイでも楽しんだよ」「＃タイ旅行」などと現地での様子を伝えた。ドリンクを手にニッコリのショットや食事中の姿をアップ。フォロワーは「笑顔がすごい姉の真希さんに似てる」「かわいい」などの声を寄せた。