【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は29日、ファン投票などで選出する「オールMLBチーム」の候補者を発表し、ドジャースの大谷翔平とカブスの鈴木誠也が指名打者（DH）、ドジャースの山本由伸が先発投手に名を連ねた。投票は10月10日までで、結果は11月13日に発表される。