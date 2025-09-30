俳優の赤楚衛二が主演、カン・ヘウォンがヒロインを務めるテレ東のドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（毎週月曜後11：06）が、来年1月12日からスタートする。「ドラマプレミア23」では、久々となるピュア・ラブストーリーで、“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う、日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描く。【個別カット】ピュア・ラブス