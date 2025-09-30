SixTONESの松村北斗（30）、俳優の上田悠斗（11）、白山乃愛（13）が27日、劇場用実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）のキャンペーンで大阪を訪れ、梅田のランドマーク・直径75メートルの赤い観覧車に乗車。地上約106メートルから大阪の街並みを一望できる絶景を背景に、3人で約15分間の空の旅を楽しんだ。【写真】『秒速5センチメートル』大阪にサプライズ登場した松村北斗観覧車にはスタッフは同乗せず、3人だ