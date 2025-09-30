私たちがほとんど毎日食べているお米。けれど、生活の中に当たり前にあるものだからこそ、実は知らないことも多いもの。おいしい炊き方や上手な保存方法など、知っているようで知らない話を、お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが綴る。新米の季節です。とれたてのお米を存分に楽しみたいところですが、お米の価格の行方にやきもきしている人が多いのではないでしょう