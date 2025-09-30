◇MLB ドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイル・パーク)今季限りで現役引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手がレギュラーシーズン最終戦となる敵地でのマリナーズ戦に先発登板。6回の交代時には粋な演出がされました。ドジャース一筋18年の37歳。通算455試合目のマウンドに立ったカーショー投手に援護とばかりに、キム・ヘソン選手やフレディ・フリーマン選手のホームランで3回までに4点を奪いま