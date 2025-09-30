国際サッカー連盟（FIFA）は29日、2026年ワールドカップアフリカ予選C組の首位南アフリカに制裁を課したと発表。今年3月に行われた南アフリカ代表対レソト代表の試合が没収試合となり、南アフリカの2-0勝利から0-3敗戦に変更された。南アフリカは現地時間3月21日に行われたレソトとの試合で、累積警告のため出場停止処分を受けていたMFテボホ・モコエナを起用したとのこと。そのため、南アフリカサッカー協会（ SAFA）に10,000スイ