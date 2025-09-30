落合監督は「ここにいる選手たちがドラゴンズの未来です」とファンに呼びかけた(C)産経新聞社ドラゴンズにとって「久しぶり」の歓喜となった。9月28日、2軍のウエスタン・リーグ最終戦が行われ、中日はソフトバンクに2-1で勝利。「勝てば中日の優勝、引き分け以下ならソフトバンクの優勝」という大一番で見事に勝ちきり、リーグ制覇を成し遂げた。【動画】松山晋也が46セーブ目に雄叫び！ 阪神・佐藤輝明を155キロの豪速球で三