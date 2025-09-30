元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが、新たなステージの始まりを告げた。２６日に自身がＭＣを務めたＴＯＫＹＯＭＸ「おはリナ！」（月〜金・前７時）が最終回を迎えた。３０日までにインスタグラムで「旦那さんありがとう新たなステージが始まりました！頑張るぞ」とつづると、「おはリナ！お疲れ様でした」と書かれたプレートの前で笑顔を見せる写真を公開。「大好きなお店に連れてってもらいました」とオシャレな