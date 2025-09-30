【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前週末比68.78ドル高の4万6316.07ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げへの期待感が引き続き相場を支え、買い注文がやや優勢となった。前週末発表された8月の米個人消費支出（PCE）物価指数の前年同月比上昇率は市場予想並みだった。物価指標が想定の範囲内で、FRBが利下げを継続するとの見方が市場に広がってい