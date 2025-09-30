ブラジル国旗【サンパウロ共同】ブラジルの最大都市サンパウロを中心に、人体に有害なメタノールが混入した酒を飲んで中毒となり、死亡したり失明したりする事例が相次いでいる。地元メディアによると、サンパウロ州では29日までに中毒の疑いで3人が死亡した。同州では9月に入って少なくとも9件の中毒事例が確認されており、事態を重くみた捜査当局が流通経路の調査に乗り出した。保健当局も出どころが不透明なジンやウイスキ