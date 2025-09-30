この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。人間、生きていれば少なからず他者に対して見栄を張りたい時もあるものです。ただ、その見栄も「張っている」と分かっている時はまだブレーキが利きますが、虚勢の沼にはまってしまうとどうにも抜け出せ