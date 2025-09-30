中日の23年ドラフト1位右腕の草加が今季最終戦で1軍デビューする見通しとなった。バンテリンドームで投球練習を行い、10月1日の巨人戦（東京ドーム）での先発に備えた。「チャンスをいただけたので感謝しながら、できることをしっかりやりたい」と意気込んだ。24年2月に右肘じん帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受けて昨季はリハビリに費やし、今年は2軍12試合に登板。「来年のためにアピールできれば」と好投を誓った