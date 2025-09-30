【サンパウロ共同】ブラジルの最大都市サンパウロを中心に、人体に有害なメタノールが混入した酒を飲んで中毒となり、死亡したり失明したりする事例が相次いでいる。地元メディアによると、サンパウロ州では29日までに中毒の疑いで3人が死亡した。