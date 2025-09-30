KEYUCAより、秋の着こなしにぴったりな新作「ダンボールコンビフードベスト」が2025年9月12日(金)発売♡ふっくらとしたダンボール素材とハリのあるナイロンを組み合わせ、立体的で美しいシルエットを実現。ゴールドファスナーや大きめ襟で女性らしさも演出し、裾の絞り仕様でスカートやワイドパンツとも相性抜群。価格は7,990円（税込8,789円）、ベージュ・チャコールグレ&#