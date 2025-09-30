2025杭州国際人材交流・プロジェクト協力大会が28日、浙江省杭州市で開幕した。その中で、2024年度「魅力ある中国―外国人材から見る最も魅力的な中国の都市」のテーマイベント成果が会場で発表された。具体的に見ると、24年度中国都市の外国人材魅力指数の総合ランキング上位20位には上から順に、北京市、上海市、広州市、杭州市、成都市、蘇州市、深セン市、南京市、青島市、アモイ市、大連市、寧波市、昆明市、海口市、武漢市、