現地１１月１３日に発表されるオールＭＬＢチームの候補者が２９日（日本時間３０日）に発表。日本人選手では過去５度入ったドジャースの大谷翔平選手が今季も５５本塁打、１０２打点でＤＨ部門の候補に入ったのに加え、１２勝８敗、防御率２・４９のドジャース・山本由伸投手が先発投手部門に。最終４試合に５本塁打を放って３２本塁打１０３打点をマークしたカブスの鈴木誠也外野手もＤＨ部門でノミネートされた。