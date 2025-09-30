ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ポストシーズン初戦となる３０日（同１０月１日）のワイルドカードシリーズ第１戦本拠地・レッズ戦で始球式をジョー・ケリー氏（３７）が務めると発表した。ケリー氏は、１９〜２１年、２３、２４年にドジャースに所属。背番号「１７」をつけていたが、２４年から加入した大谷翔平投手（３１）にエンゼルス時代に着用していた番号を譲り、お返しにポルシェ車をもらったことで話題になっ