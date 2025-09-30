カーショウ・大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月28日（日本時間29日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 現地28日、ドジャースは敵地シアトルのTモバイルパークでマリナーズと対戦し、6-1で勝利。レギュラーシーズン最