【モデルプレス＝2025/09/30】俳優の及川光博が主演を務める10月12日スタートの日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）より、第1話の場面写真が解禁された。【写真】手越祐也の黒髪姿◆「ぼくたちん家」場面写真解禁今回公開されたカットには、ファミリーサイズのアイスを片手に1人佇む心優しきゲイ・波多野玄一（及川）や、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也