NY原油先物11月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.45（-2.27-3.45%） １０月５日のオンライン会合で、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国が１１月の生産枠の引き上げを決定する見通しであることが相場を圧迫した。ロシアやサウジアラビアなど主要産油国は日量１６６万バレル規模の自主減産の解除を開始し、１０月は生産枠を日量１３万７０００バレル引き上げることで合意しているが、１１月の増産幅は１０月と少な