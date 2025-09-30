NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3855.20（+46.20+1.21%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、米政府機関閉鎖の可能性を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、ドル安を受けて堅調となった。日中取引では、利食い売りが出たが、米政府機関閉鎖の可能性から押し目は買われ、史上最高値を更新した。 MINKABU PRESS