米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.629（-0.014） 米10年債4.141（-0.035） 米30年債4.707（-0.042） 期待インフレ率2.362（-0.019） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。原油価格の下落や英国債利回りの低下に加え、期末のリバランスに向けた買い需要への期待が利回りを押し下げた。さらに、米政府機関の閉鎖の可能性も影響。政府閉鎖は景