9月30日（火）の「相席食堂」は、群雄割拠の芸能界で数ある有名番組に出演しまくった芸能人が相席旅をする「バラエティー席巻相席」をお届けする。 ©ABCテレビ チューリップの街、富山県砺波市にやって来たのは、“平成のバラエティー女王”ベッキー。「笑っていいとも！」をはじめ、平成を彩ったあまたのバラエティーに引っ張りだこだった。 街を散策し、昔ながらの着物サロンを見つけたベ