オホーツクの佐呂間町の国道できのう、ワンボックスカーと軽ワゴン車が正面衝突する事故があり、未就学の女の子を含む7人がけがをして病院に搬送されました。事故があったのは、佐呂間町幌岩の国道238号です。警察によりますと、きのう午後3時ごろ、ワンボックスカーと軽ワゴン車が正面衝突し、その反動で軽ワゴン車が電柱に衝突したということです。消防によりますと、それぞれの車に乗っていた7人全員がけがを