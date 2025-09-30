■グラッドＣ 675円(+100円、+17.4％) ストップ高 グラッドキューブ [東証Ｇ]がストップ高。29日正午ごろ、アリババ グループのアリババクラウドと業務提携し、デジタルマーケティング領域における生成AIソリューションの共同開発を開始したと発表しており、好材料視された。今回の提携は、両社の技術力を融合させることで、生成AIを活用した広告画像・動画の自動制作や、AIアバター