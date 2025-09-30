元中日監督の森繁和氏（スポニチ本紙評論家）が、今月5日に発売された新著「回想」（カンゼン、1800円＋税）の発売記念イベントを都内で行った。中日で監督、コーチなどを務めた14年間を「書ける範囲で書いています」と裏話などを交えて振り返ったもので、既に重版もかかる好評ぶり。本の内容はもちろん、来季の中日について「若い子も出てきた。期待してやってください」などと話した。