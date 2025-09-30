26年3月のWBC直前に行われる強化試合の開催概要が29日、発表された。侍ジャパンは3月2日にオリックス、同3日に阪神と、いずれも京セラドームで午後7時から対戦する。韓国は同球場で正午から同2日に阪神と、同3日にオリックスと戦う。チケットは11月から先行抽選販売を開始し、26年1月15日から一般発売。またオーストラリア、チェコ、台湾の3チームは同期間に宮崎で巨人、ソフトバンク、オリックスの2軍と対戦する。