◎西武3年目の古川はプロ初出場を振り返り「1軍は雰囲気が全然違ってやばいくらい緊張しました。ここで落ち着いてプレーできるようにならないとダメですね」。誰もが通る道ですね。◎楽天・林は前日のプロ初登板で宗に死球。浅村から「謝る時、笑ってなかった？」と指摘され「本当に笑っていないです。緊張しすぎて顔が変になっていたんだと思います」。かなりの緊張だったようです。