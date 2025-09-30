シーズン最終登板で決める。巨人・田中将が30日の中日戦（東京ドーム）に先発。日米通算200勝へ、今季最後のチャンスとなるが「そこを考えて投げるということは一度もない。投げる試合に勝つために自分のやるべきことをやる」と平常心を強調した。王手をかけてから3試合足踏み。それでも「切り替えて前に進むことが、生活の一部なので、意識して変えることはない」と悲観はない。この日は川崎市のジャイアンツ球場で最終調整。